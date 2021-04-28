Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Президент поздравил сотрудников с профессиональным праздником

28 апреля в России отмечается день работника скорой помощи. В памятную дату Владимир Путин приехал в город Пушкин Санкт-Петербурга, где посетил станцию службы.

Новое здание было введено в эксплуатацию менее года назад. В нем предусмотрены все необходимые помещения - от комнаты отдыха и психологической разгрузки до кабинетов предрейсового осмотра и амбулаторного приема населения. Станция вмещает 10 медицинских бригад. В начале встречи Владимир Путин поздравил сотрудников с профессиональным праздником, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram