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Объявлены имена актрис для съемок фильма на МКС

14:49
  • среда
  • 28 апреля 2021

За право сниматься на МКС будут соревноваться 4 девушки

Объявлены имена четырех претенденток на роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Съемки состоятся на МКС уже в октябре этого года.

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Рабочее название картины – "Вызов". Главную героиню для будущего фильма будут выбирать среди актрис Алены Мордовиной, Юлии Пересильд, Софьи Аржаковской и пилота Галины Каировой. Отмечается, что все четыре претендентки в возрасте от 27 до 36 лет.

Окончательное решение о том, кто сыграет роль и кто станет дублером, примут 13 мая, передает spacenews.com.

Ранее стало известно, что космонавт Антон Шкаплеров, режиссер фильма и актриса отправятся на МКС 5 октября. Через 12 дней актриса и режиссер вернутся на Землю на "Союзе МС-18". Однако из-за из полета россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай вынуждены будут остаться на Международной космической станции до марта 2022 года, поскольку изначально их планировали отправить на Землю именно на "Союзе МС-18".

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