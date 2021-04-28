ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле оценили идею объединения российских регионов

14:17
  • среда
  • 28 апреля 2021

Инициатива должна исходить от народа

Возможности объединения российских регионов в Кремле не исключают. Однако инициатива в этом вопросе должна исходить от народа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков разъяснил работодателям указ о майских праздниках

"Во многих регионах, действительно, экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения", — заявил Песков. Представитель Кремля прокомментировал недавнее высказывание вице-премьера Марата Хуснуллина по этому поводу. Песков подчеркнул, что главный критерий - воля жителей этих регионов.

Хуснуллин днем ранее заявил, что такого количества регионов стране не нужно. Вице-премьер считает, что стоит объединять небольшие регионы с более крупными - чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть. Позже в кабмине заявили, что такая идея в правительстве не прорабатывается – вице-премьер просто озвучил варианты развития городов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Красная площадь
Красная площадь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.