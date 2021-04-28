В Кремле оценили идею объединения российских регионов

Инициатива должна исходить от народа

Возможности объединения российских регионов в Кремле не исключают. Однако инициатива в этом вопросе должна исходить от народа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Во многих регионах, действительно, экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения", — заявил Песков. Представитель Кремля прокомментировал недавнее высказывание вице-премьера Марата Хуснуллина по этому поводу. Песков подчеркнул, что главный критерий - воля жителей этих регионов.

Хуснуллин днем ранее заявил, что такого количества регионов стране не нужно. Вице-премьер считает, что стоит объединять небольшие регионы с более крупными - чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть. Позже в кабмине заявили, что такая идея в правительстве не прорабатывается – вице-премьер просто озвучил варианты развития городов.

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