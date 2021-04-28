Лавров после обвинений Болгарии вспомнил эрцгерцога Фердинанда

Глава МИД выразил недоумение в связи с заявлением болгарской стороны

Стремлением "перещеголять чехов" объяснил Сергей Лавров новые обвинения в адрес России - на этот раз они прозвучали из Болгарии. В Софии заявили о причастности наших спецслужб к серии взрывов на складах с оружием, начиная с 2011 года, отмечает "ТВ Центр".

Глава МИД выразил недоумение тем, что болгарские власти так долго молчали. И заметил: на "происки Москвы" Запад стремится свалить все исторические проблемы.

"Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идёт. Что касается заявлений теперь уже болгарской стороны, что подозревают российских граждан в организации каких-то взрывов на оружейных заводах, принадлежащих или где хранилась продукция, принадлежавшая торговцу оружием Гебреву, Евросоюз всё-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии – ситуацией, связанной с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели", - отметил Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram