Евгений Попов: "Принципиально важно создавать людям комфортные условия для жизни"

Журналист осмотрел пустырь в районе метро "Славянский бульвар"

Журналист Евгений Попов в ходе встречи с жителями района Фили-Давыдково обсудил ситуацию с заброшенной строительной площадкой в районе метро "Славянский бульвар".

Попов уверен, что при обсуждении вариантов использования территории необходимо руководствоваться комплексным подходом. По его словам, новостройки должны быть обеспечены транспортной и социальной инфраструктурой.

"Людям нужна не просто крыша над головой, но и возможность безопасного и комфортного отдыха с детьми. Очевидно, что логичнее было бы предусмотреть развитие застраиваемых территорий еще на этапе проектирования – с учетом социальной нагрузки. К сожалению, многим девелоперам проще возводить бетонные коробки вместо самодостаточных микрорайонов со всем необходимым", - отметил журналист.

Он рассказал, что на месте стройплощадки обнаружил грязь, мусор и сваленные в кучу бетонные плиты. При этом в настоящее время в районе идет активный поиск площадок под строительство домов по программе реновации.

Попов выразил мнение, что для людей нужно создать комфортную среду обитания, которая предусматривает парковки, тротуары и детские площадки, а для маломобильных жителей – специальные пандусы. Журналист подчеркнул, что на все это хватило бы места на заброшенном пустыре. "Здесь можно разместить не только жилой дом, но и соответствующую инфраструктуру, посадить деревья и кустарники", - заявил Попов.

"Эта свалка в нашем районе давно возмущает жителей. Мы устали ждать, когда здесь наведут порядок. У нас красивый район – зеленый и ухоженный. Хотелось бы обустроить это пустующее пространство на благо всех горожан. Поэтому попросили Евгения Попова разобраться в этой истории", - добавила местная жительница, директор школы № 1248, депутат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково Нина Никитина.

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