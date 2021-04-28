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Росстат заявил о снижении смертности в России

14:36
  • среда
  • 28 апреля 2021

Идет возврат к показателям 2019 года

Показатели смертности в России к маю выйдут на уровень 2019 года, рассчитывают в Росстате. Аналитики ведомства наблюдают снижение числа смертей в стране после ощутимого подъема в 2020 году.
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"Мы наблюдаем, что идет снижение смертности. Надеемся, что апрель-май выйдем на уровень 2019 года, уже не будет превышения", - заявил журналистам заместитель руководителя ведомства Павел Смелов.

По словам замглавы Росстата, если и будет превышение показателя за апрель, то небольшое – 1-2% по сравнению с 2019 годом. Смертность в России в 2019 году составила 1,801 миллиона человек. А в 2020-м она повысилась до 2,124 миллиона человек, рост в годовом выражении составил почти 18%, передает РИА Новости.

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