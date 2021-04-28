При нападении на детский сад в Китае пострадали 18 человек

Нападавший задержан

Как сообщил в среду информационный портал Pengpai, мужчина с ножом напал на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Ранения получили 18 человек - 16 детей и двое воспитателей. Уточняется при этом, что двое детей находятся в тяжелом состоянии.

В материале сказано, что инцидент произошел в одном из частных детских садов города Бэйлю. Нападавший задержан, пострадавших оперативно госпитализировали.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мотивы злоумышленника пока не ясны.

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