При нападении на детский сад в Китае пострадали 18 человек

Нападавший задержан
Как сообщил в среду информационный портал Pengpai, мужчина с ножом напал на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.
Ранения получили 18 человек - 16 детей и двое воспитателей. Уточняется при этом, что двое детей находятся в тяжелом состоянии.
В материале сказано, что инцидент произошел в одном из частных детских садов города Бэйлю. Нападавший задержан, пострадавших оперативно госпитализировали.
В настоящее время на месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мотивы злоумышленника пока не ясны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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