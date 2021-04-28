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Началась вторая фаза испытаний препарата от коронавируса "Мир-19"

14:57
  • среда
  • 28 апреля 2021

Лекарство хорошо переносится пациентами

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила в эфире Первого канала о начале второй фазы клинических испытаний на пациентах препарата для лечения коронавируса"Мир-19".
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"Первая фаза закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. И началась вторая фаза уже на пациентах с ковидом", - отметила глава ФМБА.

Она добавила, что к регистрации лекарства можно будет приступить по завершении второй фазы клинических испытаний.

По действующим планам, регистрация состоится к концу лета. На первом этапе препарат будет доступен только в медицинских организациях.

"Мир-19" прекращает репликацию вируса и предотвращает тяжелые формы развития COVID-19 - а также острые респираторные дистресс-синдромы.

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