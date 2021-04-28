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Медведев рассказал о влиянии соцсетей на общество

15:23
  • среда
  • 28 апреля 2021

Порой оно не вполне благотворное

Социальные сети влияют на людей сильнее, чем средства массовой информации. Такое мнение озвучил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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"Социальные сети влияют на людей по-разному, знаете, на кого-то влияют положительно, на кого-то может даже не вполне положительно", - отметил Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

Он добавил, что через соцсети можно делать много хорошего - например, вести волонтерскую деятельность.

Очень многие задачи, подчеркнул Медведев, в период пандемии были бы нерешаемы без соцсетей. Но есть и проблемы, добавил зампред Совбеза. Соцсети сами устанавливают для себя правила, и порой правила эти не совсем справедливы.

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