Медведев рассказал о влиянии соцсетей на общество

Порой оно не вполне благотворное

Социальные сети влияют на людей сильнее, чем средства массовой информации. Такое мнение озвучил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Социальные сети влияют на людей по-разному, знаете, на кого-то влияют положительно, на кого-то может даже не вполне положительно", - отметил Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

Он добавил, что через соцсети можно делать много хорошего - например, вести волонтерскую деятельность.

Очень многие задачи, подчеркнул Медведев, в период пандемии были бы нерешаемы без соцсетей. Но есть и проблемы, добавил зампред Совбеза. Соцсети сами устанавливают для себя правила, и порой правила эти не совсем справедливы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram