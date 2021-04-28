Репродуктолог развеяла миф о связи ЭКО и рака мозга

Врач рассказала о процедуре ЭКО и замораживании яйцеклеток

Процедура экстракорпорального оплодотворения, или же ЭКО, связана со множеством мифов. Например, некоторые считают, что ЭКО может стать причиной развития рака мозга.

Поводом для этого послужили истории Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, которые незадолго до проявления рака делали ЭКО. Ходят слухи, что опухоль мозга вызывает гормонотерапия, которая предшествует процедуре оплодотворения.

Развеять все мифы об ЭКО решила актриса Агата Муцениеце. В рамках своего YouTube-шоу МамBook она пообщалась с гинекологом-репродуктологом Анастасией Смирновой.

"Я недавно организовала прямой эфир с онкологом, потому что устала от того, что на каждом приеме мне задают вопрос: "Умру ли я от рака мозга?". Все начали связывать ЭКО и онкологию — и это невыносимо. Статистически доказано, что пять стимуляций в течение жизни вообще никак не повышают риск онкологических заболеваний у женщин. Шесть могут повысить, но вовсе необязательно, что у тебя будет рак", - заявила врач.

Также Смирнова рассказала, что в среднем замораживание яйцеклеток вместе с сопутствующими обследованиями и препаратами стоит около 150-170 тысяч рублей. При этом за один раз можно получить от десяти яйцеклеток, которые смогут храниться десятки лет. Стоимость месячного хранения биоматериалов составляет порядка 12 тысяч рублей в месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram