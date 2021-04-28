ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Репродуктолог развеяла миф о связи ЭКО и рака мозга

15:37
  • среда
  • 28 апреля 2021

Врач рассказала о процедуре ЭКО и замораживании яйцеклеток

Процедура экстракорпорального оплодотворения, или же ЭКО, связана со множеством мифов. Например, некоторые считают, что ЭКО может стать причиной развития рака мозга.
"Встречу своего Галкина": Агата Муцениеце задумалась о заморозке яйцеклеток

Поводом для этого послужили истории Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, которые незадолго до проявления рака делали ЭКО. Ходят слухи, что опухоль мозга вызывает гормонотерапия, которая предшествует процедуре оплодотворения.

Развеять все мифы об ЭКО решила актриса Агата Муцениеце. В рамках своего YouTube-шоу МамBook она пообщалась с гинекологом-репродуктологом Анастасией Смирновой.

"Я недавно организовала прямой эфир с онкологом, потому что устала от того, что на каждом приеме мне задают вопрос: "Умру ли я от рака мозга?". Все начали связывать ЭКО и онкологию — и это невыносимо. Статистически доказано, что пять стимуляций в течение жизни вообще никак не повышают риск онкологических заболеваний у женщин. Шесть могут повысить, но вовсе необязательно, что у тебя будет рак", - заявила врач.

Также Смирнова рассказала, что в среднем замораживание яйцеклеток вместе с сопутствующими обследованиями и препаратами стоит около 150-170 тысяч рублей. При этом за один раз можно получить от десяти яйцеклеток, которые смогут храниться десятки лет. Стоимость месячного хранения биоматериалов составляет порядка 12 тысяч рублей в месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кабинет УЗИ
Кабинет УЗИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.