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Путин: Россия быстро отреагировала на пандемию

15:40
  • среда
  • 28 апреля 2021

Система здравоохранения выдержала испытания

В ходе посещения нового здания станции скорой медицинской помощи в петербургском Пушкине президент России Владимир Путин похвалил отечественную систему здравоохранения за действия в момент начала пандемии коронавирусной инфекции.
Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

"У нас система оказалась очень устойчивая, более мобильная, более гибкая к той ситуации, которая сложилась. И мы относительно быстро очень отреагировали, как этого требовала обстановка", - приводит слова главы государства ТАСС.

При этом Путин отметил и быструю реакцию промышленности, а также - профессионализм медицинского персонала страны. По словам президента, у России - в отличие от других стран - есть поликлиническая сеть.

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