Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Светличной

Актриса находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии
Появилась официальная информация о состоянии госпитализированной 22 апреля актрисы Светланы Светличной.
По данным РИА Новости, артистка находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии. Агентство в своем сообщении ссылается на заявление врачей. Предварительно, состояние Светличной оценивается как средней степени тяжести.
Ранее невестка Светличной опровергла информацию о том, что актриса была госпитализирована с инсультом. Сын артистки Алексей Ивашов заявил, что актрису выпишут во вторник.
Сама артистка связывает ухудшение здоровья с травмой головы, которую она получила в 2020 году. Тогда во время съемок оператор уронил на нее осветительный прибор.
"Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошёл по касательной. Основной удар пришёлся на мою коленку. Никогда такой боли не ощущала", - вспоминает Светличная в беседе с изданием "Собеседник".
После инцидента актриса отказалась от госпитализации, так как, с её слов, не с кем было оставить кота.
Видео: Светлана Светличная в программе "Мой герой"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram