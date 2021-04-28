Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Светличной

Актриса находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии

Появилась официальная информация о состоянии госпитализированной 22 апреля актрисы Светланы Светличной.

По данным РИА Новости, артистка находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии. Агентство в своем сообщении ссылается на заявление врачей. Предварительно, состояние Светличной оценивается как средней степени тяжести.

Ранее невестка Светличной опровергла информацию о том, что актриса была госпитализирована с инсультом. Сын артистки Алексей Ивашов заявил, что актрису выпишут во вторник.

Сама артистка связывает ухудшение здоровья с травмой головы, которую она получила в 2020 году. Тогда во время съемок оператор уронил на нее осветительный прибор.

"Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошёл по касательной. Основной удар пришёлся на мою коленку. Никогда такой боли не ощущала", - вспоминает Светличная в беседе с изданием "Собеседник".

После инцидента актриса отказалась от госпитализации, так как, с её слов, не с кем было оставить кота.

Видео: Светлана Светличная в программе "Мой герой"

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