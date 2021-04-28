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Путин сравнил российское и зарубежное здравоохранение

15:35
  • среда
  • 28 апреля 2021

Президент отметил хороший уровень подготовки медиков в России

Владимир Путин назвал преимущества российской медицины перед иностранной. Президент России посетил станцию скорой помощи в городе Пушкин под Санкт-Петербургом.
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"У нас, во-первых, хороший уровень подготовки, начиная от младшего, среднего и врачебного. Во-вторых, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет", - заявил российский лидер в эфире телеканала "Россия 24".

Путин подчеркнул, что в России система здравоохранения оказалась устойчивее, лучше подготовлена, более мобильной и гибкой в ситуации с пандемией коронавируса.

Президент не надевал защитный костюм при посещении станции скорой помощи. Путин две недели назад сделал вторую прививку от коронавируса, у него уже выработались антитела.

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