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Медведев заявил, что децентрализация власти в России не завершилась

15:42
  • среда
  • 28 апреля 2021

Процесс все еще идет

Процессы децентрализации власти в России не завершились, этот вопрос остается важным и сложным. Об этом в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте" заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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"Не бывает никогда вечных схем, как известно, у нас и столицы переезжали с место на место, и решения о месте пребывания органов менялись", - отметил он.

При этом Медведев добавил, что также "есть определенные решения, касающиеся Верховного суда".

Кроме того, зампред СБ заметил, что к политической оппозиции нужно относиться нормально, это естественная часть любого общества, с которой необходимо вести диалог - пока та ведет себя в рамках закона.

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