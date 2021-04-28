Медведев заявил, что децентрализация власти в России не завершилась

Процесс все еще идет

Процессы децентрализации власти в России не завершились, этот вопрос остается важным и сложным. Об этом в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте" заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Не бывает никогда вечных схем, как известно, у нас и столицы переезжали с место на место, и решения о месте пребывания органов менялись", - отметил он.

При этом Медведев добавил, что также "есть определенные решения, касающиеся Верховного суда".

Кроме того, зампред СБ заметил, что к политической оппозиции нужно относиться нормально, это естественная часть любого общества, с которой необходимо вести диалог - пока та ведет себя в рамках закона.

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