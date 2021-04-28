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"Снова пришлось эвакуировать авто": Дептранс пригласил Ивлееву на спецстоянку

15:47
  • среда
  • 28 апреля 2021

Телеведущей посоветовали быть внимательнее во время парковки в следующий раз

У Анастасии Ивлеевой вновь эвакуировали автомобиль. По данным столичного Дептранса, телеведущая нарушила правила парковки.

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"Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждем вас на одной из наших спецстоянок. Узнать, на какой, можно по короткому номеру 3210. Ваш Дептранс", – говорится в обращении департамента в Telegram-канале.

Ранее в апреле Анастасия Ивлеева осталась без своей дорогой иномарки Lamborghini Aventador после того, как превысила скорость. Сотрудники ГИБДД тогда не только оштрафовали телеведущую, но и забрали авто на спецстоянку.

В июле прошлого года телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. "Сегодня уникальный день! Сегодня я исполнила свою мечту! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества!" - написала тогда она на своей странице в Instagram.

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