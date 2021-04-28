Россиян предупредили о раннем лете

Оно начнется раньше графика

Климатическое лето в России в этом году наступит раньше обычного, с опережением графика. По данным синоптиков, оно начнется не позже 28 мая.

"Учитывая, что климатическое лето в Москве наступает, как правило, 28 мая, то есть когда среднесуточная температура переходит через плюс 15 градусов, я думаю, как минимум, мы будет входить в грядущий летний сезон по климатическому графику - как максимум, даже с опережением на несколько дней", - рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее жителей столицы предупредили о дождливой погоде на Первомай. Потепление в столице метеорологи обещают после 6-го числа.

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