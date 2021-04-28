Химик перечислил опасные способы окрашивания пасхальных яиц

Иногда химические красители оказываются безопаснее растительных

В преддверии Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая, многие россияне будут печь куличи и, конечно же, красить яйца. Как (а главное – чем?) безопасно украсить один из главных пасхальных символов, рассказал пищевой химик-технолог Сергей Белков.

Специалист заявил, что, вопреки расхожему мнению, продающиеся в магазинах пищевые красители не представляют опасности даже для здоровья детей. Они не попадают на само яйцо, а остаются на скорлупе. А вот раскрашивать яйца маркерами и художественными красками – не самая лучшая идея.

"От раскраски яиц маркерами, фломастерами и красками я бы предостерег. Потому что пигменты, которые там используются, в пищу не предназначены", - заявил Белков.

Также он отметил, что безопаснее будет покрасить яйца химическими, но изученными и проверенными красителями, чем растительными, но малоизвестными компонентами.

"Синтетические красители изучены, а вот в каком-нибудь цветке, который применяют для окрашивания, могут содержаться опасные вещества. Красить неизученными растениями все-таки опаснее, чем ненатуральной, но изученной пищевой краской", - предостерег химик-технолог.

К подходящим растительным красителям он отнес луковую шелуху, свекольный сок, куркуму, чай каркаде и сок зеленых листьев. Также опасности не представляют и термопленки, которые, ко всему прочему, просты в использовании, передает 360.

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