Названы самые опасные бытовые приборы

С кондиционерами следует проявлять осторожность

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала "Россия 1", какие бытовые приборы считает наиболее опасными.

Это, в частности, обогреватель. Он снижает в помещении уровень влажности, слизистая носа из-за этого пересыхает. Кроме того, сухой воздух порой приводит к проблемам с глазами.

Также специалист выделил опасность кондиционера. Его неправильная установка может усугубить астму или аллергию, привести к простудным заболеваниям. К тому же внутри кондиционера скапливаются возбудители инфекций.

Вместе с тем, по словам Мясникова, к определенно полезным приборам стоит отнести холодильник. Эти устройства, наоборот, помогли снизить число заболеваний.

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