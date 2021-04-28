ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев высказался о возможности четырехдневной рабочей недели

16:15
  • среда
  • 28 апреля 2021

Идея требует поэтапной реализации

В ходе ходе прямого эфира VKLive в социальной сети "ВКонтакте" заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что движение в сторону четырехдневной рабочей недели должно быть постепенным, основанным на экономической логике.
Россияне оценили плюсы и минусы четырёхдневной рабочей недели

"Количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается", - отметил зампред СБ.

Он добавил, что, по его мнению, для человечества "это в общем неплохо".

Ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что идею четырехдневной рабочей недели можно протестировать на компаниях-добровольцах. Необходимо, по его словам, тщательно проанализировать все сферы при работе в подобном режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина в офисе
Мужчина в офисе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.