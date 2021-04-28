Медведев высказался о возможности четырехдневной рабочей недели

Идея требует поэтапной реализации

В ходе ходе прямого эфира VKLive в социальной сети "ВКонтакте" заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что движение в сторону четырехдневной рабочей недели должно быть постепенным, основанным на экономической логике.

"Количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается", - отметил зампред СБ.

Он добавил, что, по его мнению, для человечества "это в общем неплохо".

Ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что идею четырехдневной рабочей недели можно протестировать на компаниях-добровольцах. Необходимо, по его словам, тщательно проанализировать все сферы при работе в подобном режиме.

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