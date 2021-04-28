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Баженов указал на необходимость модернизации законов в сфере экологии и ужесточение наказания

16:20
  • среда
  • 28 апреля 2021

Законодательство нужно доработать с учетом требований современного мира, считает журналист

Законодательство в сфере экологии следует модернизировать. Об этом заявил тележурналист Тимофей Баженов. Он также считает необходимым привлекать к ответственности – вплоть до лишения свободы - тех, кто наносит непоправимый вред природе.

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"Я считаю, законодательство нужно модернизировать и доработать с учетом требований современного мира", - отметил Баженов, который также является лидером некоммерческого общественного экологического движения.

Ранее в послании к Федеральному Собранию Владимир Путин поручил ускорить принятие закона, который устанавливает финансовую ответственность предприятий за ликвидацию накопленного вреда.

Баженов отметил, что поддерживает инициативу президента, однако наказание должно быть более жестким. "Компании… обязаны платить за это рублем, репутацией, свободой, потому что преступление против природы России – это преступление против граждан России", - заявил журналист.

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