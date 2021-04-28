Депутат МГД Титов: Шесть социальных объектов построят по реновации в районе Крюково

Это, в частности, два детских сада для 450 детей

Депутат Московской городской думы Андрей Титов сообщил, что в районе Крюково в Зеленограде по реновации построят шесть социальных объектов - это, в частности, школа со спортивным ядром на 825 мест и два детских сада для 450 детей.

"Это хорошие возможности для развития спорта с самого младшего возраста. Кроме того, на этой территории построят еще детскую поликлинику и культурно-досуговый центр", - приводит слова парламентария информагентство "Москва".

Как отметил Титов, в районе Крюково за участие в реновации проголосовали 28 домов, уже выбраны пять стартовых площадок. В первую волну вошли девять зданий, при этом уже начались первые переселения - так, жители из пяти домов на улице Заводская переезжают в новостройки на Георгиевском проспекте.

"Здания рядом со станцией "Крюково" - это район, с которого начиналась застройка Зеленограда в 60-х", - рассказал депутат.

По его словам, реновация позволит обновить как жилье, так и социальную сферу, будет улучшена и транспортная инфраструктура. Станция "Крюково" войдет в МЦД-3 - это потребует реконструкции платформы и всего вокзального комплекса. Продлятся работы до конца 2022 года.

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