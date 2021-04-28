Дипломатический конфликт России с Западом набирает обороты

Прага продолжает обвинять Москву в причастности ко взрывам на двух складах с боеприпасами

Прокуратура Болгарии объявила, что ведёт расследование возможной причастности россиян ко взрывам на складах боеприпасов в этой стране в период с 2011 по 2020 годы. Наше посольство в Софии заявляет, что его не информировали о расследовании. А в Москве на Смоленскую площадь вызваны представители стран Балтии и Словакии. Им заявлен решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, которую эти государства предприняли просто из солидарности с Чехией.

Персона нон грата объявлены трое представителей Словакии, два дипломата из Литвы, и по одному - Латвии и Эстонии. Это ответный шаг Москвы на высылку из этих стран российских дипломатов. Предлог - несовместимая со статусом деятельность. Хотя истинную причину власти даже не скрывают. Солидарность с Чехией. Прага продолжает обвинять Москву в причастности ко взрывам на двух складах с боеприпасами. Без каких-либо доказательств. На что указал даже президент страны Милош Земан. И реакция его собственного правительства, отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью агентствам "РИА Новости" и "Спутник", крайне показательна.

"Когда президент Земан говорит: надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов. Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну. Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды", - сказал Лавров.

Вся эта история выглядит сомнительной даже для соседей по ЕС. Чешские СМИ отмечают: выразив солидарность на словах, на деле к демаршу Праги не присоединился ни один из западных соседей по европейскому блоку.

Зато свое слово вдруг решила сказать Болгария. Где вдруг тоже решили "поднять архивы". Усмотрев российский след во взрывах на оружейных заводах в 2011 году. Там хранилась продукция, которая принадлежала болгарскому торговцу оружием.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но судя по всему, к этому идет. Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. И ответить на вопрос, который мы задали. Который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием", - сказал Сергей Лавров.

Вопрос для ЕС неудобный. Как и очевидное совпадение очередной антироссийской кампании со сменой власти в США. А ведь Россия, заявил Сергей Лавров, предлагала администрации Байдена "начать с чистого листа", упразднив все введенные санкции. Но вместо этого Вашингтон только обостряет и без того непростые двусторонние отношения. Демократы, отмечает один из самых влиятельных республиканских телеканалов в стране, сами стали заложниками истерии, которую нагнетали, чтобы навредить Дональду Трампу. Чем теперь пользуются американские элиты.

"Война с терроризмом сворачивается, мы выходим из Афганистана. Поэтому вопрос стоит так: как поддержать производителей оружия, которые оказывают огромное влияние на власть в Вашингтоне? Извечным ответом может быть лишь Россия: если запугать достаточное количество людей, чтобы они поверили, что Россия угрожает их образу жизни, они согласятся тратить на военный бюджет все больше и больше денег, чтобы как-то сдержать Москву", - сообщил журналист Гленн Гринвальд.

А тем, кому не по карману масштабная политика "сдерживания", но тоже хочется проявить себя перед Вашингтоном, приходится подключать фантазию.

Показательный случай произошел во время финала Чемпионата мира по шашкам в Польше, где участвовала российская спортсменка. Прямо во время партии польский чиновник начинает отрывать табличку с российским флагом, а потом убирает триколор со стола. Организаторы уже принесли извинения. Но заявили: выполняли ультимативное требование руководства WADA. Которое пришло уже во время матча. Россиянка в итоге проиграла партию. А ее тренеры теперь задаются вопросом: почему все дни до финала флаг на столе никого не смущал. На Западе как будто до сих пор не поняли правила: все попытки нечестной игры обязательно получат ответ.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram