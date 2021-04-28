Премьер Индии поблагодарил Путина за гумпомощь

В среду МЧС России доставит в Индию 22 тонны медсредств

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - сообщает пресс-служба Кремля. Премьер Индии поблагодарил Путина за помощь.

В среду МЧС России доставит в Индию 22 тонны соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов.

Во время беседы Путин и Моди также приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V". Лидеры отметили высокую эффективность и безопасность препарата.

"Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договорённость с индийскими компаниями о производстве до 850 миллионов доз "Спутника V". Выпуск планируется начать в мае этого года", - говорится на сайте президента России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram