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Космонавт Романенко рассказал о трех проблемах, которые мешают освоению Марса

16:41
  • среда
  • 28 апреля 2021

Одна из них - это большая задержка по связи

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко объяснил, почему человечеству важно осваивать другие планеты.

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"Многие земные ресурсы исчерпаемы. Поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты. Это в глобальном масштабе", - сообщил Романенко.

Он также назвал три проблемы, которые необходимо решить человечеству для успешного освоения Марса.

"К освоению Марса сегодня готовы. Мы долетим до Марса, доставим туда необходимый груз, но есть сомнения в том, что сможем вернуться обратно – первое. Второе – будет очень большая задержка по связи. Третье – что будет с организмом, если мы покинем радиационный пояс Земли, еще никто этого не знает", - сказал депутат.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник ВС России, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более 6 часов.

Романенко намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году от Москвы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram. По его словам, он подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по одномандатному округу № 210.

"Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами", – отметил Романенко.

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