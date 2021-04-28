ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Пусть попробуют": в МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT

16:51
  • среда
  • 28 апреля 2021

Ответная реакция обязательно последует

Директор Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел Андрей Крутских оценил вероятность того, что Россию отключат от системы SWIFT.
Москва раскрыла планы на случай отключения SWIFT

"Пусть попробуют. Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует", - приводит слова Крутских ТАСС.

Ранее к этой мере призвала, в частности, фракция Европейская народная партия - крупнейшая в Европарламенте.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Через систему проходят данные о транзакциях. К ней подключены более 11 тысяч организаций по всему миру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Люди у банкомата
Люди у банкомата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.