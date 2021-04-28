"Пусть попробуют": в МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT

Ответная реакция обязательно последует

Директор Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел Андрей Крутских оценил вероятность того, что Россию отключат от системы SWIFT.

"Пусть попробуют. Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует", - приводит слова Крутских ТАСС.

Ранее к этой мере призвала, в частности, фракция Европейская народная партия - крупнейшая в Европарламенте.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Через систему проходят данные о транзакциях. К ней подключены более 11 тысяч организаций по всему миру.

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