Стала известна одна из тем возможного саммита Путина и Байдена

Диалог в этом направлении ведется с 2020 года

Директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России Андрей Крутских назвал одну из тем, которую Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить в ходе возможной личной встречи.

"Тема информационной безопасности настолько приоритетна, что, безусловно, можно думать, что она войдет в число тем между Россией и США на высшем уровне", - цитирует Крутских РИА "Новости".

Он добавил, что Москва предложила Вашингтону наладить диалог в киберсфере еще в 2020 году - это касается в том числе использования линии прямой связи для взаимного информирования об инцидентах.

13 апреля Путин и Байден поговорили по телефону. Глава Белого дома предложил российскому коллеге встретиться лично в третьей стране. Позднее Байден уточнил, что имел в виду саммит в Европе летом. Детали встречи в настоящий момент прорабатываются.

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