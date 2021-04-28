Член ОП Нифантьев: отказ Бразилии на ввоз в страну российской вакцины носит политический характер

США оказали давление на страну

Отказ Бразилии на ввоз в страну российской вакцины "Спутник V" носит политический характер. Об этом заявил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. По его мнению, США оказали давление на страну.

"США борются со "зловредным" влиянием Кубы, Венесуэлы и России на ситуацию в Латинской Америке. В 2020 году Министерство здравоохранения и социальных служб США убеждало власти Бразилии не закупать "Спутник V". История продолжается. Политика здесь как раз в том, чтобы любыми методами "топить" наш препарат на внешних рынках", - объяснил Нифантьев (цитата по АГН "Москва").

Происходящее - пример, когда геополитика важнее здоровья собственных граждан, отметил член ОП. Он также считает, что в данной ситуации не обошлось без недобросовестной конкуренции со стороны Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

"Хотя главное, конечно - конъюнктура. Заключишь договор с Россией на покупку "Спутника V", будут думать, что ты пророссийский", - сказал Нифантьев.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Совет директоров Anvisa единогласно проголосовал против. Решение было принято после того, как техническое подразделение фармрегулятора заявило о "неотъемлемых рисках".

По словам представителя Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой является наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это — "серьезный недостаток". При этом ранее в Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, заявили, что вектор аденовируса, который является основой вакцины, не способен размножаться.

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