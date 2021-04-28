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Член ОП Нифантьев: отказ Бразилии на ввоз в страну российской вакцины носит политический характер

17:14
  • среда
  • 28 апреля 2021

США оказали давление на страну

Отказ Бразилии на ввоз в страну российской вакцины "Спутник V" носит политический характер. Об этом заявил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. По его мнению, США оказали давление на страну.

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"США борются со "зловредным" влиянием Кубы, Венесуэлы и России на ситуацию в Латинской Америке. В 2020 году Министерство здравоохранения и социальных служб США убеждало власти Бразилии не закупать "Спутник V". История продолжается. Политика здесь как раз в том, чтобы любыми методами "топить" наш препарат на внешних рынках", - объяснил Нифантьев (цитата по АГН "Москва").

Происходящее - пример, когда геополитика важнее здоровья собственных граждан, отметил член ОП. Он также считает, что в данной ситуации не обошлось без недобросовестной конкуренции со стороны Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

"Хотя главное, конечно - конъюнктура. Заключишь договор с Россией на покупку "Спутника V", будут думать, что ты пророссийский", - сказал Нифантьев.

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Совет директоров Anvisa единогласно проголосовал против. Решение было принято после того, как техническое подразделение фармрегулятора заявило о "неотъемлемых рисках".

По словам представителя Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой является наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это — "серьезный недостаток". При этом ранее в Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, заявили, что вектор аденовируса, который является основой вакцины, не способен размножаться.

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