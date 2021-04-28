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Ректор РХТУ Мажуга: Экспорт образования принесет России миллиарды долларов

17:08
  • среда
  • 28 апреля 2021

Это в том числе один из факторов геополитического влияния

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга заявил, что России необходимо приступить к масштабному экспорту образования и, более того, достичь в этой области мирового лидерства.
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Страна, отметил Мажуга, обладает необходимым интеллектуальным и технологическим потенциалом, при этом образовательный бизнес - весьма престижен и рентабелен. К примеру, совокупный годовой оборот этого рынка в Соединенных Штатах достигает 365 миллиардов долларов.

"Именно экспорт российского образования должен определять уровень геополитического влияния нашей страны", - отметил ректор.

По его словам, Россия за год заработала на экспорте образования менее одного миллиарда долларов - цифра должна быть в десятки раз больше.

Как считает ученый, отечественная система образования конкурентоспособна на международном рынке, а обучающиеся в России иностранные студенты должны способствовать формированию положительного образа страны за рубежом.

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