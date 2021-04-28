Опрос показал, сколько россиян довольны работой скорой помощи

Пандемия вносит свои коррективы

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян об их отношении к работе скорой помощи.

"Более половины россиян (63%) считают, что скорая помощь работает хорошо. Обратного мнения придерживается каждый третий россиянин (28%)", - сказано в материалах исследования.

Там также уточняется, что из положительно оценивших работу скорой респондентов каждый второй заявил, что приезжают врачи быстро. 16% назвали полученную помощь квалифицированной, вместе с тем 52% недовольных пожаловались на медленное реагирование.

Как показал опрос, улучшение в работе скорой в период пандемии отметили 38% граждан, четверть убеждены, что ничего не изменилось.

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