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Петр Толстой: Нулевая ипотека для многодетных – реальная задача

17:32
  • среда
  • 28 апреля 2021

Это существенно поможет многим многодетным семьям России, заявил депутат ГД

Депутат Госдумы Петр Толстой уверен, что сценарий, при котором для многодетных семей с рождением третьего ребенка обнуляется процент по ипотеке, реален.

"В принципе, надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать", – подчеркнул парламентарий в интервью ТАСС.

По его словам, количество многодетных семей в России сегодня крайне невелико. "Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому в их случае можно обойтись без этих процентов", - отметил Толстой.

При этом, уверен он, в случае принятия соответствующего решения, банкам придется с ним согласиться. "Проблема в том, что все считают, что банки - это какие-то святые коровы. Нет, это просто механизмы, которые контролируются непосредственно акционерами и государством. А у государства есть возможность устанавливать для банков правила. И эти правила мы будем устанавливать на законодательном уровне", - подчеркнул Толстой.

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Петр Толстой
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