Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Мужчина будет находиться под стражей до 28 июня

Россиянин Сергей Кабанов арестован Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, передает РИА "Новости".

Мужчина будет находиться под стражей как минимум до 28 июня. Заседание проходило в закрытом режиме, из-за секретности сведений подробности процесса не раскрываются. Кабанову грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Как отмечают журналисты, за десять последних лет в России вынесли более 70 приговоров о госизмене, большинство вердиктов пришлись на период с 2014 по 2016 год.

Фигурантами чаще всего становятся госслужащие, военные и ученые.

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