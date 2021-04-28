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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

17:42
  • среда
  • 28 апреля 2021

Мужчина будет находиться под стражей до 28 июня

Россиянин Сергей Кабанов арестован Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
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Мужчина будет находиться под стражей как минимум до 28 июня. Заседание проходило в закрытом режиме, из-за секретности сведений подробности процесса не раскрываются. Кабанову грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Как отмечают журналисты, за десять последних лет в России вынесли более 70 приговоров о госизмене, большинство вердиктов пришлись на период с 2014 по 2016 год.

Фигурантами чаще всего становятся госслужащие, военные и ученые. 

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