ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока - 2"

17:55
  • среда
  • 28 апреля 2021

Был оставлен проект соответствующей резолюции

Европарламент опубликовал проект резолюции, где сказано, что Евросоюз должен остановить реализацию проекта "Северный поток - 2", передает РИА "Новости".
Стало известно, когда по "Северному потоку - 2" могут пустить первый газ

"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России", - сказано в документе.

Эта резолюция, как и все прочие у Европейского парламента, носят сугубо декларативный характер.

Вместе с тем верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия не придает достаточного значения минским соглашениям, а Украина является "ключевым элементом для европейской стабильности и безопасности".

Москва не раз подчеркивала, что намерена довести проект "Северного потока - 2" до конца, с этой позицией выражали солидарность многие западные партнеры. При этом в Кремле настаивают - участником конфликта в Донбассе Россия не является, это внутреннее дело Украины.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Активным противником проекта выступают Соединенные Штаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода "Северный поток - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.