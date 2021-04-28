Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока - 2"

Был оставлен проект соответствующей резолюции

Европарламент опубликовал проект резолюции, где сказано, что Евросоюз должен остановить реализацию проекта "Северный поток - 2", передает РИА "Новости".

"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России", - сказано в документе.

Эта резолюция, как и все прочие у Европейского парламента, носят сугубо декларативный характер.

Вместе с тем верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия не придает достаточного значения минским соглашениям, а Украина является "ключевым элементом для европейской стабильности и безопасности".

Москва не раз подчеркивала, что намерена довести проект "Северного потока - 2" до конца, с этой позицией выражали солидарность многие западные партнеры. При этом в Кремле настаивают - участником конфликта в Донбассе Россия не является, это внутреннее дело Украины.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Активным противником проекта выступают Соединенные Штаты.

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