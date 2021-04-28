В Совфеде оценили идею укрупнения регионов

Изменения должны происходить "без кавалерийских наскоков"

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, выступая на Апрельской международной научной конференции, заявил, что, по его мнению, в стране слишком много регионов и их число необходимо сократить. Идею прокомментировали в Совете Федерации.

"Нужна очень серьезная экспертная площадка, очень серьезная аналитическая работа плюс воля граждан, проживающих в тех регионах, которые могут быть укрупнены", - приводит РИА "Новости" слова сенатора Анатолия Широкова.

Он добавил, что число регионов - это конституционная норма и менять ее нужно "без кавалерийских наскоков".

Как заметил Широков, Хуснуллин - опытный хозяйственник, привнесший в отрасль очень многое.

Ранее слова вице-премьера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива в этом вопросе должна исходить от народа, при этом во многих регионах в ходе укрупнения действительно может повыситься эффективность.

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