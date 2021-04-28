ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде оценили идею укрупнения регионов

18:15
  • среда
  • 28 апреля 2021

Изменения должны происходить "без кавалерийских наскоков"

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, выступая на Апрельской международной научной конференции, заявил, что, по его мнению, в стране слишком много регионов и их число необходимо сократить. Идею прокомментировали в Совете Федерации.
Голикова рассказала Путину об эпидситуации в регионах

"Нужна очень серьезная экспертная площадка, очень серьезная аналитическая работа плюс воля граждан, проживающих в тех регионах, которые могут быть укрупнены", - приводит РИА "Новости" слова сенатора Анатолия Широкова.

Он добавил, что число регионов - это конституционная норма и менять ее нужно "без кавалерийских наскоков".

Как заметил Широков, Хуснуллин - опытный хозяйственник, привнесший в отрасль очень многое.

Ранее слова вице-премьера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива в этом вопросе должна исходить от народа, при этом во многих регионах в ходе укрупнения действительно может повыситься эффективность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.