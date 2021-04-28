Дочери актера Баталова вернули отнятые обманом квартиры

Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры в интересах Марии Баталовой

Суд расторг договоры пожизненного содержания, которые актриса Наталья Дрожжина заключила с вдовой известного советского артиста Алексея Баталова Гитаной Леонтенко.

"Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры… в интересах Марии Баталовой (дочери актера, от имени которой заключала договоры его вдова) о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры по Москве.

В ведомстве ранее выяснили, что из-за этих договоров родственники артиста "под влиянием обмана" лишились недвижимости в центре Москвы: трети в квартире на улице Серафимовича и нежилого помещения там же (район Якиманка), а также целой квартиры в 1-м Самотечном переулке (Тверской район).

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается, отмечает прокуратура. В результате аферы, считает следствие, родственника Баталова лишились не только недвижимости, но и крупной денежной суммы, на которую сейчас наложен арест.

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