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В России выросло число фальшивых иностранных банкнот

18:39
  • среда
  • 28 апреля 2021

О ситуации отчитались в Центробанке

Как следует из опубликованных на сайте Центробанка материалов, в первом квартале 2021 года в 15 раз увеличилось количество выявленных в банковской системе страны поддельных денежных знаков иностранных государств - таких обнаружили 6080 штук.
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Уточняется, что за весь 2020 год выявили 1730 поддельных иностранных дензнаков, в 2019-м - 2364. Большинство подделок - доллары США (5968 штук), преимущественно номиналом 50.

Кроме того, представители регулятора сообщили, что в минувшем январе количество выявленных фальшивых рублей составило 3123 штуки, это на 24% ниже показателей января 2020 года. Предпочтением у преступников традиционно пользуется пятитысячная банкнота.

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