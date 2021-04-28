В России выросло число фальшивых иностранных банкнот

О ситуации отчитались в Центробанке

Как следует из опубликованных на сайте Центробанка материалов, в первом квартале 2021 года в 15 раз увеличилось количество выявленных в банковской системе страны поддельных денежных знаков иностранных государств - таких обнаружили 6080 штук.

Уточняется, что за весь 2020 год выявили 1730 поддельных иностранных дензнаков, в 2019-м - 2364. Большинство подделок - доллары США (5968 штук), преимущественно номиналом 50.

Кроме того, представители регулятора сообщили, что в минувшем январе количество выявленных фальшивых рублей составило 3123 штуки, это на 24% ниже показателей января 2020 года. Предпочтением у преступников традиционно пользуется пятитысячная банкнота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram