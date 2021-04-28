В Ноябрьске загорелся автобус с пассажирами

Возможно, произошло короткое замыкание

Управление Следственного комитета по ЯНАО сообщило о пожаре в выполнявшем маршрут автобусе в Ноябрьске.

Инцидент произошел днем в среду. Пламя удалось оперативно потушить, пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. СК начал проверку, обстоятельства ЧП устанавливаются.

РИА "Новости" пишет со ссылкой на источник в экстренных службах, что принадлежит автобус муниципальному перевозчику, в салоне находились 10 пассажиров и водитель. Рассматривается версия короткого замыкания.

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