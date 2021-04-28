МИД Болгарии вызвал российского посла

Будет беседа, но о чем именно - не уточняется
Министерство иностранных дел Болгарии пригласило на встречу посла России в стране Элеонору Митрофанову, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
"После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре", - сказано в заявлении.
На какую тему будет разговор, не уточняется. Российская дипмиссия факт приглашения посла в МИД Болгарии подтвердила.
Ранее София заявила о причастности российских спецслужб к серии взрывов на складах с оружием, начиная с 2011 года. В МИД России эти обвинения вызвали недоумение. Глава ведомства Сергей Лавров объяснил ситуацию "стремлением перещеголять чехов".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram