МИД Болгарии вызвал российского посла

Будет беседа, но о чем именно - не уточняется

Министерство иностранных дел Болгарии пригласило на встречу посла России в стране Элеонору Митрофанову, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

"После встречи проинформируем вас о проведенном разговоре", - сказано в заявлении.

На какую тему будет разговор, не уточняется. Российская дипмиссия факт приглашения посла в МИД Болгарии подтвердила.

Ранее София заявила о причастности российских спецслужб к серии взрывов на складах с оружием, начиная с 2011 года. В МИД России эти обвинения вызвали недоумение. Глава ведомства Сергей Лавров объяснил ситуацию "стремлением перещеголять чехов".

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