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Президент Молдавии распустила парламент

19:09
  • среда
  • 28 апреля 2021

Досрочные выборы назначены на 11 июля

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Об этом она сообщила на брифинге в среду. "Выборы назначены на 11 июля 2021", - сказала она.

Ранее Конституционный суд отменил режим ЧП в стране, из-за которого Санду не могла распустить законодательный орган, передает ТАСС. КС счел законным роспуск парламента, так как ранее депутаты дважды не смогли утвердить правительство.

Решение КС раскритиковали большинство депутатов парламента, кроме президентской Партии действия и солидарности, у которой всего 15 из 101 мандата. Депутаты обвинили президента и КС в узурпации власти и планируют обращение в Венецианскую комиссию Совета Европы.

При этом, со слов Санду, нынешний парламент "ворует у граждан". "Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и воруют у граждан. Теперь выбор за вами, уважаемые сограждане", - обратилась президент Молдавии к народу.

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Майя Санду
Майя Санду
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