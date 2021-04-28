Crлад с горючими материалами загорелся в Ростовской области

Площадь пожара составила 900 квадратных метров
В Мясниковском районе Ростовской области произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.
Инцидент, уточнил он, имел место на хуторе Калинин. К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
В ликвидации участвовали 57 человек и 17 единиц техники. Данных о пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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