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Crлад с горючими материалами загорелся в Ростовской области

19:26
  • среда
  • 28 апреля 2021

Площадь пожара составила 900 квадратных метров

В Мясниковском районе Ростовской области произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.
В Ноябрьске загорелся автобус с пассажирами

Инцидент, уточнил он, имел место на хуторе Калинин. К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

В ликвидации участвовали 57 человек и 17 единиц техники. Данных о пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

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