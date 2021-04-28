Певица Юлия Волкова собралась на выборы в Госдуму

Экс-солистка группы "Тату" подала документы для участия в праймериз "Единой России"

Певица Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

"Мои хорошие. Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят", - написала Волкова в Instagram.

Участие в праймериз является обязательным условием для выдвижения кандидатом от ЕР на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования.

Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Юлия Волкова – российская певица, бывшая солистка группы "Тату".

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