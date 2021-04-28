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Умер участник первой миссии на Луну Майкл Коллинз

19:45
  • среда
  • 28 апреля 2021

Астронавту было 90 лет

В возрасте 90 лет скончался астронавт Майкл Коллинз - во время первой миссии на Луну он пилотировал командный модуль на орбите спутника.
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"Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после храброй борьбы с раком", - сообщила семья покойного в Twitter.

В сообщении также сказано, что свои последние дни Коллинз провел в окружении родных.

В июле 1969 года лунный модуль корабля вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином впервые в мире совершил посадку на Луну. Коллинз ждал коллег на окололунной орбите.

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