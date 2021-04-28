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В Турции заявили о подписании контракта на поставку "Спутника V"

20:00
  • среда
  • 28 апреля 2021

Первую партию в республике ждут в мае

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что его страна подписала контракт на поставку разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V" в течение шести месяцев, пишет агентство Anadolu.

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"Первая поставка будет в мае. Процесс выдачи разрешения на экстренное использование этой вакцины находится на завершающем этапе", - добавил министр.

Он также уточнил, что республика уже получила технологии для производства препарата в Турции.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановки. С 19:00 29 апреля по 05:00 17 мая в стране вводится полный локдаун.

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