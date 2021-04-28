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Трамп решил возобновить митинги в свою поддержку

20:24
  • среда
  • 28 апреля 2021

Под прежним лозунгом - Make America Great Again

В Соединенных Штатах могут возобновиться митинги сторонников бывшего президента страны Дональда Трампа под лозунгом Make America Great Again ("Сделать Америку снова великой"). Инициатива исходит от самого Трампа, сообщил в среду канал CNN.
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Подобные митинги активно проводились в 2016 году в ходе предвыборной кампании, продолжались они и во время президентского срока. Новые акции предварительно запланированы на май.

"Мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам", - рассказал близкий к экс-главе Белого дома источник.

3 ноября 2020 года Трамп проиграл на президентских выборах кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Через некоторое время после этого его спросили, намерен ли он баллотироваться на пост президента США в 2024 году. "Вы можете надеяться. Это я могу сказать", - ответил Трамп.

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