Жители дома в Челябинске поймали педофила

Задержать насильника помогла женщина

Жители Челябинска смогли предотвратить преступление. Инцидент произошел в одной из многоэтажек. Женщина вступила в схватку со злоумышленником, который собирался совершить действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. На помощь ей подоспели соседи.

На этом видео почти нет цензурных слов. Жители Челябинска попросту не могут подобрать литературных выражений, чтобы описать свое отношение к происходящему, ведь только что они поймали потенциального насильника.

Екатерина Самонова встретила сына возле дома, чтобы отвезти на тренировку. По пути он рассказал, что видел в подъезде девочку, которая стояла на коленях рядом с мужчиной и плакала. Екатерина вернулась обратно и столкнулась со злоумышленником, который уже лежал на ребенке.

"У него была отвертка в руках. Она у него выпала, и он начал наносить мне удары кулаками по голове. Я упала с лесенки. Он мне по животу начал пинать, я начала его хватать за брюки, чтобы он никуда не убежал", - вспоминает жительница Челябинска Екатерина Самонова.

Но он все-таки смог вырваться и побежал на улицу. Екатерина, несмотря на побои и сотрясение мозга, кинулась вслед за злоумышленником. На ее крики о помощи откликнулись прохожие. Мужчину завалили на землю и в ожидании полиции связали.

"Возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования задержан местный житель, подозреваемый в совершении преступления", - заявил Владимир Шишков, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области.

Старшая по дому говорит, что раньше уже видела подозреваемого. И даже знает, к кому тот приходил. Один из жильцов устроил притон для такого деклассированного контингента. За алкоголь он дает ночлег местным бездомным. Для пойманного мужчины еда и теплая постель стали главной целью, ради которой он пойдет на все.

"Он говорит, что делает это специально - лишь бы сесть: жить ему негде и вот он говорит, что он "опущенный до последнего", - рассказала старшая по дому Светлана Горбатова.

Злоумышленник не успел нанести девочке физических травм. Но душевные раны будут заживать еще долго. С ребенком сейчас работают психологи. А жители дома, тем временем, вместе с полицией решают, как избавить свои подъезды от непрошенных гостей.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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