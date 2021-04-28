"Вас ждут, как ангелов": Путин поздравил сотрудников скорой помощи с праздником

Президент в среду посетил станцию скорой помощи в Пушкине

России удалось быстро и адекватно отреагировать на пандемию коронавируса благодаря высокому уровню отечественной системы здравоохранения. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, общаясь с сотрудниками станции скорой медицинской помощи в Пушкине. Президент поздравил их с профессиональным праздником и пообещал обсудить с Минздравом возможность ускорить подготовку кадров для скорой помощи.

Новое двухэтажное здание станции скорой помощи в Пушкине со всеми необходимыми помещениями для работы и отдыха занимает 2,5 тысячи квадратных метров. На территории - утепленные боксы для санитарных автомобилей. Несмотря на то, что расстояния по области немаленькие, укладываются в норматив прибытия - 20 минут. Машины оснащены по последнему слову медтехники.

"Прямо как космический корабль", - сказал Путин.

При распределении вызовов используется система ГЛОНАСС. Но перед этим диспетчер определяет, какую именно бригаду направить: реанимацию, педиатра или достаточно просто фельдшера. Помимо непосредственной работы, порой, приходится побыть и психологом.

Если сейчас защитных костюмов расходуется до 30 за смену, то год назад уходило до 200. В реанимобилях практически жили. В полном обмундировании: комбинезон, респиратор, очки, перчатки. Неподготовленному человеку и 15 минут сложно продержаться, а они сутками не снимали. И хоть коронавирус еще до конца не побежден, оптимизма наши медики не теряют.

На поощрение труда медиков, которые в один из самых сложных для страны периодов борьбы с коронавирусом, спасали жизни, не жалея себя, государство тоже не поскупилось. Только с начала этого года за работу с коронавирусными пациентами врачи получили более 70 миллиардов рублей.

"Сейчас средняя заработная плата какая, с учетом надбавок? Сколько в среднем?", - спросил Путин.

"У меня не меньше 170 тысяч рублей, иногда больше. У фельдшера немножко поменьше", - ответил Виктор Руцкий, заведующий оперативным отделом, врач ССМП №4 в Пушкине.

Михаил Антонов работает в скорой помощи более 20 лет. Говорит, разница – как было тогда и как сейчас - чувствуется и в оснащении, и в уровне подготовки специалистов.

Часть приходящих на стажировку студентов остаются работать на станции: в среднем 50 человек из 130. Однако дефицит кадров по-прежнему сохраняется. Фельдшеров хватает, с врачами - туговато. В поликлинике специалист может работать сразу после института, а на скорой - только после ординатуры. Хотя именно здесь самая что ни на есть жизненная практика. На Пушкинской станции скорой помощи Путина попросили изменить систему так, чтобы врачи могли работать в скорой помощи, не проходя ординатуру.

"У нас есть система, с 2016 года, вводили мы систему аккредитации, когда само сообщество определяет возможности допуска к работе. Первое. Второе. Вот с 2019 года попросил и в медицине ввести практику наставничества для врачей, которые имеют пятилетний стаж. И имея в виду 2 эти составляющие, конечно, можно будет прийти к тому, что Вы сказали. Я с Минздравом поговорю", - пообещал Путин.

Но в праздник лучше все-таки не о делах. День работников скорой помощи был утвержден всего год назад, хотя неформально его отмечали давно. Новая торжественная дата - это признание заслуг тех, на чьи плечи легла тяжелая и опасная для них самих нагрузка в разгар пандемии.

"Вас ждут, вас и ваших коллег, как ангелов. Потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благородного. Поэтому я Вас поздравляю", - обратился президент к врачам скорой помощи.

Снимок на память с президентом. Рукопожатия. И шутливое "теперь уже можем и обнять" в ответ на просьбу фотографа встать поближе. Как знак того, что вакцинация и меры по сдерживанию коронавирусной инфекции все-таки сделали свое дело.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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