Мишустин провел консультации с фракциями Госдумы

Основные темы - послание президента и борьба с пандемией

Михаил Мишустин в среду провел консультации с фракциями Госдумы. Встречи прошли в преддверии выступления главы правительства в нижней палате парламента с отчетом о работе кабмина, которое должно состояться 12 мая. Основными темами стали исполнение поручения президента по итогам послания Федеральному собранию и борьба с пандемией. Кроме того, премьер с парламентариями обсудили развитие регионов и сельского хозяйства, а также увеличение господдержки для сёл.

Представители думских фракций приехали в Дом правительства ровно за две недели до ежегодного отчета кабинета министров в нижней палате. Что называется, сверить часы, обсудить парламентские инициативы и проблемы, волнующие рядовых граждан.

"Нам предстоит оценить, как налажена совместная работа по исполнению всех поручений, которые президент дал в послании Федеральному Собранию совсем недавно. Есть целый блок вопросов, который будет требовать нашего тесного взаимодействия - это поддержка семей с детьми, развитие регионов, продвижение крупных инфраструктурных проектов, а также целый ряд других важных для людей тем", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

О необходимости сокращать экономический разрыв между бедными и богатыми российскими регионами заявили представители "Единой России". В качестве примера Вячеслав Володин привел ситуацию с обновлением парков общественного транспорта.

Некоторые города могут себе это позволить, другим закупать трамваи и автобусы просто не по карману. "Единороссы" предложили в 10 раз увеличить ежегодное финансирование проекта модернизации общественного транспорта. Он покрывает 60 процентов стоимости нового подвижного состава из федерального бюджета.

"Мы должны сделать все, чтобы независимо, где человек живет: в Москве, на Камчатке, в Кургане, в Адыгее - чувствовал себя одинаково. Чтобы качество медицинских услуг было одинаковым, качество образования, общественный транспорт был эффективным, и многие другие вопросы решались. И в этой связи мы нашли Ваше понимание и поддержку", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На встрече уделили подробное внимание развитию сельских территорий. Парламентарии предложили увеличить финансирование госпрограммы на благоустройство небольших населенных пунктов и строительство социальных объектов. Дополнительные деньги правительство может выделить и на программу "Сельская ипотека" - ей воспользовались уже около 70 тысяч семей, заявки продолжают поступать. Михаил Мишустин также заявил о том, что к 2025 году в сельхозоборот могут быть вовлечены до 13 миллионов гектаров земли, которая сейчас простаивает.

"Очень важно для нас поддержать село. Я считаю, что если бы вы сделали это приоритетной своей программой - тем более, что в Думе есть полное единство по этому вопросу. Единственная отрасль, которая давала прибавку большую, стройка удержалась и село. Если бы вы профинансировали те программы, которые одобрил Госсовет, мы бы получили великолепный результат", - уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Кроме того, коммунисты обратили внимание премьера на проблему оттока за границу российских ученых и инженеров. Эту тему развил и лидер ЛДПР. По мнению Владимира Жириновского, квалифицированных специалистов нужно возвращать в страну. А для этого упростить процедуру получения российского гражданства.

"Восемь лет должен русский ждать, где-то работать, эти справки - издевательство просто. Немцы сразу дают паспорт, Израиль сразу дает паспорт. А здесь русские у посольств обивают пороги, и сюда приезжают брошенные. Нам нужно население – оно есть, готовы приехать. Надо это упростить, ускорить, ввести понятие "русский" и всё, паспорт выдается в посольстве в течение трех недель", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Поддержке семей с небольшим достатком посвятил часть выступления Сергей Миронов. "Наше предложение по финансированию малообеспеченных семей через карту, платежную систему "МИР". Только определенную сумму, только с разрешением тратить их на продукты питания отечественного производства. Естественно, без всякого алкоголя, без всяких табачных изделий и так далее", - сказал лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Свежие инициативы косвенно и напрямую связаны с пандемией. После закрытия многих границ себя уже зарекомендовала система кэшбэка для внутреннего туризма. Теперь возвращать 20 процентов от стоимости путевок парламентарии предлагают тем, кто воспользовался услугами санаториев и лечебных курортов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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