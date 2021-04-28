Остановить ковид-катастрофу: Россия отправила в Индию самолеты с гумпомощью

Страны также договорились наладить производство "Спутника V"

Более 22 тонн гуманитарных грузов, в том числе медицинское оборудование, средства защиты и лекарства для борьбы с коронавирусом доставят из России в Индию по распоряжению президента Владимира Путина. Первый самолет МЧС уже приземлился в Нью-Дели, второй вылетел несколько часов назад из аэропорта "Жуковский". К концу недели Индия получит первую партию вакцины "Спутник V", которая уже зарегистрирована в республике. Сейчас в этой стране зафиксированы самые высокие темпы заражения за все время пандемии.

Уже неделю Индия ежедневно ставит мировые рекорды по числу заболевших. Накануне выявлено 360 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, каждый день умирают 2,5 тысячи человек. Ситуацию, без преувеличения, называют ковид-катастрофой.

Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент России выразил слова поддержки и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Грузовыми самолетами Ил-76 МЧС в Нью-Дели доставят 20 станций для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Первый борт был отправлен еще днем.

"В состав груза входят лекарственные препараты, медицинские изделия, другое оборудование общим весом 22 тонны и объемом 190 кубических метров", - заявил Владимир Соловьев, директор Департамента международной деятельности МЧС России.

Хуже всего ситуация в Дели, где в больницах не осталось коек с аппаратами ИВЛ. Родственники инфицированных ищут кислородные маски и респираторы через соцсети. У завода по производству кислорода сотни людей, пришедших со своими баллонами. Не меньше очереди и у крематориев, которые работают круглосуточно.

"80% можно было бы спасти, но, находясь в больнице, они не получили должной медицинской помощи. Там не хватает кислорода и лекарств", - сообщил житель Дели Нишант Вадхван.

"Правительство Дели заявляет, что каждый день от коронавируса умирают около 400 человек, но на самом деле жертв намного больше. Мы это знаем, потому что посетили много крематориев. Сами посмотрите", - сказал житель Дели Амит Кошик.

У центров вакцинации образовались толпы, но во многих закончились дозы препарата. Правоохранители просят всех разойтись.

"Мне сказали, что я должна позвонить сюда завтра, прежде чем приходить. Я зарегистрировалась в программе вакцинации три дня назад, приехала сюда из другого города. Информация очень размытая, не знаю, что мне делать", - заявила жительница Мумбаи Пушпа Госвами.

Тем не менее, Индия планирует открыть вакцинацию для всех своих граждан старше 18 лет с 1 мая. Кроме изготовления своей вакцины, в стране скоро наладят масштабное производство препарата "Спутник V". Как следует из сегодняшнего разговора Путина и Моди, выпуск начнется в мае. Также там очень ждут прямых поставок из России. Разработчики вакцины "ЭпиВакКорона" сегодня заявили, что она эффективна против всех штаммов коронавируса, в том числе и тех, что циркулируют в Индии. Опыт прошедших полутора лет показал, что коронавирус - глобальная угроза и нужно бороться с ним везде и всеми силами, чтобы помешать распространению.

Виктор Прокушев, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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