Поведение Дениса Хахалова признали особо жестоким и циничным
Дениса Хахалова исключили из партии "Единая Россия". Такое решение в среду принял президиум Генсовета ЕР.
"Депутат-живодер исключен из "Единой России", - сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.
Члены Комиссии по этике ранее назвали поведение курганского депутата особо жестоким и циничным и единогласно рекомендовали исключить его из "Единой России".
"Хахалов, по сути, превратил охоту в живодерство: с особым цинизмом и жестокостью расправился с раненым животным. Тем самым он нарушил не только этические нормы партии, но и общечеловеческие", - подчеркнул заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.
Замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн сообщил, что "Единая Россия" также направит обращение в прокуратуру о проверке действий Дениса Хахалова на предмет наличия признаков составов уголовного преступления.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram