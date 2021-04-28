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Депутат-живодер исключен из "Единой России"

20:28
  • среда
  • 28 апреля 2021

Поведение Дениса Хахалова признали особо жестоким и циничным

Дениса Хахалова исключили из партии "Единая Россия". Такое решение в среду принял президиум Генсовета ЕР.

"Депутат-живодер исключен из "Единой России", - сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.

Члены Комиссии по этике ранее назвали поведение курганского депутата особо жестоким и циничным и единогласно рекомендовали исключить его из "Единой России".

"Хахалов, по сути, превратил охоту в живодерство: с особым цинизмом и жестокостью расправился с раненым животным. Тем самым он нарушил не только этические нормы партии, но и общечеловеческие", - подчеркнул заместитель секретаря Генсовета партии  Евгений Ревенко. 

Замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн сообщил, что "Единая Россия" также направит обращение в прокуратуру о проверке действий Дениса Хахалова на предмет наличия признаков составов уголовного преступления.

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