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Вузам разрешили перейти на дистанционку 4-7 мая

20:44
  • среда
  • 28 апреля 2021

Приказ подготовило Минобрнауки

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ за подписью главы ведомства Валерия Фалькова, в котором подведомственным вузам разрешается в период между майскими праздниками организовать дистанционное обучение, пишет в среду ТАСС.
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"Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", - сказано в документе.

Для неподведомственных образовательных учреждений он носит характер рекомендации.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора сделал выходными в стране все дни с 1 по 10 мая - чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Школам было рекомендовано в этот период уйти на каникулы.

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