Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины

Препарат готовится выходить на зарубежный рынок

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил в эфире "России 24", что учреждение подало во Всемирную организацию здравоохранения документы на преквалификацию вакцины от коронавируса "КовиВак".

По словам Ишмухаметова, необходимо это, чтобы "вакцинировать третий мир", когда страна справится с иммунизацией своего населения. Прежде чем выходить на зарубежный рынок, необходимо обеспечить препаратом собственных граждан, подчеркнул глава центра.

Ранее в ВОЗ направили документы на оценку разработки центра имени Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКороны", сделанной в центре "Вектор". Исследование "Спутника V" запланировано на май и июнь.

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