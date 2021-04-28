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Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины

21:08
  • среда
  • 28 апреля 2021

Препарат готовится выходить на зарубежный рынок

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил в эфире "России 24", что учреждение подало во Всемирную организацию здравоохранения документы на преквалификацию вакцины от коронавируса "КовиВак".
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По словам Ишмухаметова, необходимо это, чтобы "вакцинировать третий мир", когда страна справится с иммунизацией своего населения. Прежде чем выходить на зарубежный рынок, необходимо обеспечить препаратом собственных граждан, подчеркнул глава центра.

Ранее в ВОЗ направили документы на оценку разработки центра имени Гамалеи "Спутник V" и "ЭпиВакКороны", сделанной в центре "Вектор". Исследование "Спутника V" запланировано на май и июнь.

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